Guardiola: «Pode-se treinar os penáltis mas não a tensão do momento»

Pep Guardiola não deu muita atenção aos penáltis na preparação do jogo da final da Liga dos Campeões, amanhã, frente ao Chelsea, no Estádio do Dragão. O treinador do Manchester City diz que se preocuipou mais com outros pormenores do jogo.





"Podemos treinar os penáltis, mas não se pode treinar a tensão que se gera quando eles acontecem de verdade. Se chegarmos a isso, falarei com os jogadores e sei o que lhes vou dizer. Tive semanas para pensar neste encontro e não nos penáltis", explicou o treinador dos citizens.E que dirá o catalão aos jogadores? "Sei exatamente como queremos jogar, com quem vamos jogar e não os vou chatear muito. É uma experiência incrível estar aqui, nunca esperei estar numa final quando comecei a minha carreira. Somos afortunados. Sei exatamente o que lhes vou dizer. Os rapazes estão ansiosos e nervosos, vou dizer-lhes que é nomal."O objetivo para o jogo é claro. "Toda a gente quer ganhar, mas para ganhar é preciso jogar. Queres jogar de uma determinada forma, mas às vezes tens de te adaptar a circunstâncias difíceis. Alguns jogadores entram tensos, outros lutam, mas eles têm de lidar com isto. Acredito que teremos de sofrer para ganhar esta final. É bom dizer 'vai para o campo e desfruta', mas às vezes isso não é possível. Tens de ser resistente e adaptar-te. Vamos tentar fazer o nosso jogo."