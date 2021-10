Guardiola rendido a Bernardo Silva: «Uma palavra? Apenas magnífico»

Pep Guardiola nunca escondeu a sua admiração por Bernardo Silva e este domingo, após o duelo com o Liverpool, voltou a fazê-lo notar. Na análise a uma partida que terminou em 2-2, o técnico espanhol foi numa atuação magnífica do português e assumiu que este tipo de exibições devem ser apreciadas.





"Há algumas exibições das quais nem é necessário falar. Sé temos de ver e apreciar. A performance do Bernardo fala por si. Uma palavra? Apenas magnífico. Vir a Anfield e fazer o que ele fez... É um grande jogador, um jogador excecional", disse o treinador dos citizens, que terá certamente ficado encantado com esta jogada do português na primeira metade