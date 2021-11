Guardiola rendido a João Cancelo: «Tem estado incrível»

O hat-trick de assistências de João Cancelo esta quarta-feira, na vitória do Manchester City frente ao Club Brugge (4-1) para a Liga dos Campeões, não passou despercebido ao mundo de futebol e muito menos ao treinador dos citizens, Pep Guardiola, que no rescaldo da partida fez questão de deixar muitos elogios ao lateral português.





"Tem estado a um nível incrível toda a temporada. Claro que há coisas a melhorar... sei da qualidade dele, sei dos altos e baixos, às vezes perde um pouco a concentração, mas tem muita habilidade. É muito bom", referiu o espanhol.Também Phil Foden, companheiro de equipa do português, se referiu a Cancelo como um dos "melhores do mundo". "É um dos melhores, se não o melhor lateral ofensivo do mundo neste momento. Se um dos avançados estiver a ter um mau dia e precisarmos de alguém para aparecer com golos ou assistências, ele está lá nos grandes momentos. É sensacional", acrescentou em entrevista aos meios oficiais dos citizens.Com esta vitória, os citizens isolaram-se na liderança do grupo A da Champions, com 9 pontos, à frente de PSG (8), Club Brugge (4) e Leipzig (1).