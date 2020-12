Guardiola rendido a João Cancelo: «Tem uma qualidade incrível»

Pep Guardiola deixou muitos elogios a João Cancelo, que este sábado iniciou a jogada do primeiro golo do Manchester City, no triunfo caseiro (2-0) diante do Newcastle.





"Tem uma qualidade incrível. A sua capacidade de recuperação... fisicamente é incrível. Podia jogar amanhã! Tem algo de especial no último terço do terreno. E coragem. Às vezes peço-lhe para atuar em posições nas quais ele não está tão confortável", disse o treinador dos citizens aos meios oficiais do clube.