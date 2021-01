Guardiola rendido a Rúben Dias: «Será extraordinário por muitos anos»

Pep Guardiola nunca escondeu a sua admiração por Rúben Dias e esta quarta-feira, após mais uma atuação em cheio do defesa português, agora diante do Manchester United, voltou a deixar-lhe rasgados elogios.





"O Ruben vive o futebol durante as 24 horas do dia e está a dar-nos algo especial. Parabéns ao Txiki Begiristain [diretor de futebol do Man. City] e ao clube por terem trazido este jogador para cá, pois será extraordinário por muitos anos", elogiou o catalão.