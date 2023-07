Guardiola revela por que Bernardo Silva jogou apenas meia hora: «Ganha forma muito rapidamente»

O Manchester City disputou na manhã deste domingo o primeiro jogo de pré-temporada no estágio que está a realizar pela Ásia, tendo derrotado os japoneses do Yokohama F. Marinos por 5-3, no Estádio Nacional do Japão.

Bernardo Silva entrou na partida apenas ao intervalo, juntamente com os compatriotas João Cancelo - que assistiu - e Rúben Dias, mas ao contrário dos colegas de Seleção ficou em campo apenas 30 minutos, dando lugar a Max Perrone aos 75 minutos.

No final do encontro, Pep Guardiola foi questionado sobre o tempo de utilização que o internacional português - que tem sido constantemente apontado a rumar a outras paragens apesar de ter contrato até 2025 - teve no encontro. "Queria dar minutos a Max [Perrone] e o Bernardo ganha forma muito rapidamente", justificou o técnico catalão, em conferência de imprensa realizada no final da partida em Tóquio.