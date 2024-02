Guardiola revela próximo objetivo como treinador: «Mas não sei se me querem...»

Pep Guardiola, que termina contrato com o Manchester City em 2025, confessou numa entrevista à ESPN que gostava de ser selecionador.



"Não sei se me querem", atirou, entre risos. "Gostava de ter a experiência de viver um Mundial, um Europeu, uma Copa América, o que for. Gostava de estar numa grande competição de seleções. Não sei quando, se dentro de cinco, 10 ou 15 anos, mas gostaria de ir a um Mundial como treinador."



"Para trabalhares numa seleção têm de te querer contratar, é como nos clubes. Não sei quem me quer contratar para trabalhar numa seleção...", atirou, em jeito de desafio, o treinador dos citizens, de 53 anos.