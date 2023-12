Guardiola revela qual o cenário que o faria deixar o futebol no final da temporada

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, falou esta quarta-feira aos microfones da 'Amazon Prime' antes da derrota com o Aston Villa (1-0) , onde revelou qual o cenário que o faria retirar-se do futebol no final da presente temporada."Se conquistarmos o triplete [novamente] esta época, vou-me retirar [do futebol] com toda a certeza. Sei que é extremamente difícil, olhando para as equipas incríveis que já houve em Inglaterra... Só uma, com Alex Ferguson, conseguiu fazê-lo, tal como nós na temporada passada", começou por referir o técnico espanhol, antes de analisar o momento dos citizens."Vamos avaliar o nosso nível e, daí para a frente, os adversários também acabam por ditá-lo. É um grande desafio, mas pensar no título em setembro, outubro ou novembro... esqueçam isso. O que sinto hoje é que vamos conquistar a Premier League. Se estivermos ao nível que estivemos contra o Liverpool e contra o Tottenham, vamos ganhar novamente. Ao fim de três empates [e outras tantas derrotas] as pessoas já não acreditam, mas nós sentimos que o vamos fazer novamente", rematou.Refira-se que com esta derrota, o Manchester City ocupa o 4.º lugar da Premier League com 30 pontos à 15.ª jornada. O Arsenal lidera a tabela, com 36, à frente de Liverpool (34) e Aston Villa (32).