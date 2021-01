Guardiola rendido a Rúben Dias: «Estamos todos surpreendidos com o seu corpo»

Pep Guardiola nunca escondeu a sua admiração por Rúben Dias, mas aquilo que tem visto do ex-defesa do Benfica parece estar a surpreendê-lo. Depois de a meio da semana o ter elogiado após o encontro com o Manchester United, o técnico catalão voltou a deixar-lhe palavras positivas, destacando entre outras coisas a sua capacidade de recuperação de jogo após praticamente imediata.





"Quando contratas um jogador, pensas que pode ajudar a equipa, mas nunca sabes o quanto. Mas as suas qualidades e capacidade de entender o jogo são incríveis. Quer sempre aprender e estamos todos surpreendidos com o seu corpo e capacidade mental. De manhã vai todos os dias ao ginásio, faz o seu plano, come de forma perfeita. Vive esta profissão durante as 24 horas. É um rapaz que pode jogar a cada três dias e recuperar de forma imediata. Quanto tens um jogador assim só mostra o quão importante é para a equipa. Aos 23 anos, consigo dar garantias de que contratámos um jogador incrível para os próximos cinco, seis, sete anos, algo que não é fácil. Tivemos muita sorte e esperemos que continue a evoluir", disse o técnico do Manchester United, citado pelo portal 'One Football'.