Guardiola satisfeito com exibição aponta "foco" ao FC Porto: «Esta vitória vai ajudar-nos»

O Manchester City voltou este sábado aos triunfos na Premier League antes de visitar o FC Porto para a Liga dos Campeões. Os citizens golearam o Burnley (5-0) e no final do encontro Pep Guardiola admitiu que a equipa já precisava de uma vitória com estes números para ganhar confiança e garante foco total para o duelo com os dragões.





""Foi importante voltarmos a vencer na Premier League. Foi mais um jogo, temos feito muitos e não é fácil manter o ritmo durante 90 minutos. Há coisas em que podemos melhorar, mas esta vitória vai ajudar-nos. É importante para nós marcarmos golos, especialmente para os avançados", afirmou o técnico espanhol."Temos de marcar golos, para isso jogamos com tantos jogadores ofensivos. Mas o mais importante de tudo é ter todos os 21 jogadores sem lesões. Agora estamos focados no jogo da Champions contra o FC Porto", sublinhou Pep Guardiola.Relativamente à ausência de Sergio Agüero, o técnico admitiu que o avançado argentino tem sentido algumas dores no joelho mas que deverá voltar a treinar amanhã."Espero que amanhã possa treinar normalmente. Ontem decidimos não convocá-lo, hoje de manhã acordou com algum desconforto. Sabemos que a lesão que sofreu não é fácil de recuperar. Temos de lidar com isso da melhor forma possível. Quando estiver em ótimas condições, vai jogar", justificou Guardiola.