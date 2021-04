Guardiola: «Se ganharmos vão dizer que lidámos bem com a pressão»

O Manchester City parte em vantagem para o jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões depois de vencer o Borussia Dortmund por 2-1, em Manchester. Na conferência de antevisão ao encontro desta quarta-feira na Alemanha, Pep Guardiola frisou que, apesar do triunfo, "tudo pode acontecer" e reiterou que os citizens não vão jogar à defesa.





"É um prazer estar na Champions e já nos conseguimos qualificar para a próxima temporada. Muita coisa pode acontecer, não está nada garantido. Tivemos um bom resultado mas não vamos defender, vamos dar tudo para ganhar. Se ganharmos vão dizer que lidámos bem com a pressão, se perdermos vão dizer que não. Teremos que fazer o mesmo de sempre: analisar e fazer o que for preciso para ganhar o jogo", começou por dizer o técnico espanhol.Questionado sobre se jogar perante um Signal Iduna Park sem adeptos facilitaria a tarefa do clube inglês, Guardiola não hesitou: "Mais fácil? Não sei, já há tanto tempo que jogamos sem adeptos. Teria sido mais fácil jogarmos aqui em Manchester com os nosso adeptos, mas todas as equipas já estão habituadas a jogar sem público", concluiu.