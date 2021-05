Guardiola: «Sei que como treinador vão despedir-me, mas vão fazê-lo com amizade»

Pep Guardiola foi esta sexta-feira questionado sobre a sua já longa permanência no Manchester City e o técnico não poupou nos elogios ao clube. O catalão está nos citizens desde 2016 e renovou recentemente o contrato até 2023.





"Dão ao treinador tudo o que ele necessita. Mas não é só isso. Tenho amigos na direção e os jogadores veem-me como um treinador que tem apoio vindo de cima. Sinto-me à vontade com toda a gente, não posso pedir mais para fazer o meu trabalho. Estamos todos na mesma linha, tomamos as decisões juntos e partilhamos os bons e os maus momentos", explicou Guardiola, na conferência de imprensa de antevisão da final da Champions."Quando perco não me dizem que sou responsável, procuramos encontrar uma solução juntos. Sei que como treinador vão despedir-me, mas vão despedir-me com uma boa amizade. Por isso prolonguei o meu contrato. Sinto-me incrivelmente cómodo com todos os departamentos do clube, não apenas com os jogadores", acrescentou.