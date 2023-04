Guardiola: «Ser campeão da Premier League está ao mesmo nível da Liga dos Campeões»

Pep Guardiola negou estar já a pensar no duelo da 1.ª mão das 'meias' da Liga dos Campeões com o Real Madrid, marcado para 9 de maio na capital espanhola, até porque, confessou dar a mesma importância ao campeonato e à Champions."Ainda não penso no Real Madrid. Tenho mais ou menos uma ideia. Normalmente só penso no próximo jogo e neste momento não temos tempo para priorizar nada. Voltar a ser campeão [da Premier League] está ao mesmo nível da Liga dos Campeões, por isso, a minha atenção está agora no Fulham, depois [estará] no West Ham e depois no Leeds. Depois disso vamos preparar-nos para o Real Madrid", sublinhou o técnico do Manchester City, na antevisão ao encontro com o Fulham, que voltou a destacar a importância dos encontros nacionais."Estamos muito felizes pelo último jogo e pela forma como jogamos, mas só isso. Sei que não faltam vinte jogos, apenas sete, mas são sete jogos importantes. Especialmente porque temos partidas da Liga dos Campeões entre eles", frisou.