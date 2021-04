Guardiola sobe ao pódio dos treinadores com mais títulos da história

A vitória do Manchester City na final da Taça da Liga inglesa, com triunfo (1-0) sobre o Tottenham, permitiu a Pep Guardiola tornar-se o terceiro treinador com mais títulos na história. O espanhol ergueu, em Wembley, o 30.º troféu em 13 anos de carreira como técnico e igualou o ucraniano Valeriy Lobanovskyi, que se destacou pelo Dínamo Kiev nas décadas de 70 e 80 do século passado.





Bernardo Silva, Cancelo e Rúben Dias erguem a Taça da Liga inglesa: a festa do Man. City em Wembley



Guardiola pode ainda conquistar mais dois títulos esta época (Premier League e Champions) e ficar a um do segundo treinador com mais conquistas, Mircea Lucescu, que recentemente se sagrou campeão ucraniano pelo Dínamo Kiev e já ergueu 33 troféus na carreira. A lista é liderada pelo lendário Alex Ferguson, com 48 títulos, a grande maioria dos quais ao comando do Manchester United."Estou incrivelmente satisfeito por termos vencido este troféu quatro vezes consecutivas. Tentámos ganhar a partida, criámos muitas oportunidades. Eles criaram perigo no contra-ataque, mas fizemos um bom jogo. Quanto aos títulos, tudo se torna mais fácil quando estás em grandes clubes como Barcelona, Bayern e aqui no Manchester City", disse o técnico, à Sky Sports, no final do encontro deste domingo.