Bernardo Silva tem sido associado ao Barcelona e o tema voltou a ser mencionado na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Bournemouth. Pep Guardiola fez juras de amor ao jogador português e reforçou que quer a permanência do camisola 20."110% quero que ele fique. Quero-o, quero-o e quero porque o adoro. É uma pessoa especial. Não sei o que vai acontecer, mas ele sabe o quanto o quero e gosto dele", atirou o técnico.