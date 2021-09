Guardiola sobre Bernardo Silva: «Está de volta à melhor forma e mentalidade»

Autor do golo que deu o triunfo ao Manchester City diante do Leicester, Bernardo Silva mereceu elogios por parte de Pep Guardiola na sua análise à partida. À Sky Sports, o treinador dos citizens destacou também a qualidade ofensiva da equipa e admitiu que faltou alguma eficácia para dar outros números ao triunfo, que se fez pela margem mínima (1-0).





"Excelente. Jogámos muito bem desde o primeiro minuto. Depois da paragem das seleções temos sempre dúvidas, mas estivemos ao mais alto nível pela terceira semana seguida. Tivemos muitas oportunidades e podíamos ter marcado mais golos. Este é um passo que temos que dar. O que posso dizer? O guarda-redes é o melhor jogador do Leicester porque nós fizemos muitas coisas bem feitas. Temos de ser pacientes. Eles são muito perigosos quando atacam por fora, por isso é difícil controlá-los, mas estivemos bem. Mas claro que estou feliz com os 3 pontos. A nossa atuação foi brilhante. O Leicester, como nos últimos anos, tem lutado até final. Estou muito agradado. Se és capaz de rematar não sei quantas vezes é sinal de que estás a fazer bem as coisas. O Kasper Schmeichel é um guarda-redes incrível e impediu esses golos", analisou o técnico, que deixou ainda elogios a Bernardo Silva."Marcámos os últimos onze golos com nove marcadores diferentes. É a única forma de mantermos o nível. [Bernardo Silva] está de volta à melhor forma e mentalidade. É um jogador excecional e sabemos disso".