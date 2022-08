Guardiola sobre Bernardo Silva: «Não vou ser a pessoa que impede os desejos dos jogadores...»

Pep Guardiola nunca escondeu a sua admiração por Bernardo Silva e esta sexta-feira voltou a expressá-la. Ainda assim, o que é novidade é mesmo o discurso do espanhol, que pela primeira vez deixa a porta aberta à possível saída do português neste defeso, isto numa altura na qual o Barcelona tem sido apontado de forma insistente como possível destino."O desejo dos jogadores é o mais importante. Quero que os jogadores estejam felizes. Claro que quero que o Bernardo fique cá, é um jogador especial para mim no balneário. Mas não sei o que vai acontecer, honestamente não sei.. Pelo que sei, o Man. City não recebeu nenhuma oferta, tal como na época passada. O que acontecer, aconteceu, e se no final de contas ele tiver de sair é porque o futebol é assim. E não vou ser o tipo de pessoa que impede o desejo dos jogadores. Quando és futebolistas, a vida é tão curta, mal te apercebes e já acabou. O jogador tem de falar com o clube e eu nunca me envolvi nisso", disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o West Ham.