Guardiola sobre Haaland: «Tem um sentido incrível de saber onde está a baliza»

Apesar do triunfo robusto, Pep Guardiola admitiu que o City sentiu dificuldades na primeira parte mas que tudo mudou após o segundo golo. "Quando eles estavam a jogar melhor, marcamos com uma ação brilhante de Phil [Foden]. Depois disso, foi fácil", referiu o técnico catalão que, naturalmente, destacou também Haaland. "Os números dele ao longo da carreira, não só aqui, são muito semelhantes. Ele tem um sentido incrível de saber onde está a baliza. Temos números incríveis ao nível dos golos marcados e queremos continuar assim", salientou Guardiola.

Quanto a Lopetegui, após a quarta derrota em cinco jogos esta época, fica com a vida ainda mais difícil em Sevilha. Os adeptos demonstraram o descontentamento nas bancadas, mas Isco acredita que as coisas vão mudar: "Confiamos ao máximo no treinador. Temos que crescer como equipa, mas confio muito neste plantel."