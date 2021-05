Guardiola: «Somos uma equipa muito semelhante à de outros anos quando fomos eliminados»

O treinador Pep Guardiola observou esta segunda-feira que a equipa do Manchester City que atingiu a final da Liga dos Campeões difere pouco das que falharam o objetivo em épocas anteriores, numa prova com "margens muito estreitas".

"Somos uma equipa muito semelhante à de outros anos, quando fomos eliminados. As margens são muito estreitas nesta competição. Este ano caiu para o nosso lado", disse o treinador espanhol, em conferência de imprensa.

Apesar da inexperiência da equipa nesta fase da prova, Guardiola manifestou confiança nas qualidades dos seus jogadores, entre os quais os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, para a final do próximo sábado, no Estádio do Dragão, no Porto, frente ao Chelsea.

"Algumas equipas precisam de muitas finais para ganhar o título, outras precisam de apenas uma. Vencemos muitos títulos pela primeira vez, chegámos às meias-finais pela primeira vez, à final pela primeira vez. Eu tenho muita confiança na minha equipa", acrescentou.

O técnico disse que ainda não escolheu o onze inicial, mas está confiante que os seus jogadores "estão prontos".

Sobre o rival, disse que "vai ser difícil pará-los, pela qualidade que têm": "É uma equipa que joga nas alas e em profundidade e joga muito bem nos espaços. Eles criam problemas a todas as equipas", acrescentou.

Guardiola, explicou que, quando começou a carreira de treinador, nunca pensou viver tudo o que viveu e que estaria a disputar o terceiro título na Liga dos Campeões, depois dos dois troféus conquistados no comando do Barcelona.

"Não posso pedir mais do que vivi na minha carreira. Fizemos um grande torneio e temos quatro ou cinco dias para nos preparar. Quando comecei a treinar, nunca pensei em viver tudo isto", confidenciou.

Para o médio alemão Ilkay Gundogan, o jogo vai ser, sobretudo, especial para os adeptos, já que é a primeira vez que o Manchester City chega à final da Liga dos Campeões e também porque vai ser possível assistirem dentro do estádio.

"Esta é uma ocasião especial, ter gente de volta ao estádio, tenho a certeza que vai ser um ótimo ambiente, mesmo que o estádio não esteja cheio", afirmou.

Gundogan elogiou o treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, com o qual trabalhou no Borussia Dortmund, e disse considerar que o alemão e Guardiola "são muito parecidos".

Sobre a sua equipa, destacou ainda Phil Foden, que considera ser, atualmente, "um dos principais jogadores", mesmo sendo ainda jovem (tem 20 anos), e o veterano Fernandinho, de 36 anos.

"Ele sabe exatamente a sua responsabilidade, ele sabe exatamente o que tem que fazer e o que tem a dizer nos momentos certos. E isso é o que é um líder", disse.

A final da Liga dos Campeões da época 2020/21 disputa-se no próximo sábado, no estádio do Dragão, e é a primeira vez que a cidade do Porto acolhe uma final de uma competição europeia de clubes.