Guardiola: «Southampton foi a equipa que mais nos fez sofrer esta época»

Pep Guardiola considera que a qualidade individual dos jogadores do Manchester City foi decisiva para a vitória por 5-2 sobre o Southampton.





"O Southampton fez-nos sofrer algumas vezes. Acho que foi a equipa que nos mais fez sofrer esta época. Mas Gostei do nosso jogo. É mais uma vitória e agora pensamos no jogo com o Fulham. O Southampton colocou muitos jogadores no meio-campo e isso dificultou mais o nosso trabalho. A qualidade dos nossos jogadores venceu o jogo. Riyad Mahrez, Phil Foden e De Bruyne estiveram em destaque", sublinhou o Espanhol.O City reclamou um penálti sobre Phil Foden e Guardiola estava indignado por não ter sido marcado. "É incrível que esse penálti não tenha sido marcado. Um dia vão ter de me explicar. Não percebo, mesmo", acusou o treinador.