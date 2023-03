Guardiola surpreendido com médio que chegou a ser apontado ao Benfica: «É realmente muito bom»

Pep Guardiola deixou elogios a Máximo Perrone, médio argentino que chegou a ser apontado como substituto de Enzo Fernández no Benfica mas acabou por rumar a Inglaterra. Após a vitória do Manchester City frente ao Bristol City na Taça de Inglaterra, o técnico dos citizens revelou que "não o conhecia", mas não tem dúvidas de que é "realmente muito bom"."É um futebolista que é mais rápido com a cabeça do que com as pernas. Penso que crescerá connosco no ritmo e no físico. Às vezes procuramos futebolistas para jogar na posição onde os espaços são mais reduzidos. É bom, realmente muito bom", referiu o técnico espanhol sobre o médio, de 20 anos, que atuava no Vélez Sarsfield."Chegou por recomendação de Joan Patsy, nosso consultor na América do Sul. Já nos tinha sugerido a contratação de Gabriel Jesus e Julián Álvarez. Tinha alguns vídeos e informações sobre ele, mas sinceramente não o conhecia e muito menos os seus companheiros de equipa. Vi-o nos primeiros treinos e disse 'uau, que bem que se move'", frisou.Máximo Perrone estreou-se pelos citizens no último sábado, na goleada (4-1) ao Bournemouth, e entrou para o lugar de Bernardo Silva aos 88 minutos do duelo de ontem com o Bristol City.