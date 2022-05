Guardiola: «Liverpool tem uma história incrível, mas só ganhou uma Premier League em 30 anos»

A conjugação de resultados dos jogos de Liverpool e Manchester City na mais recente jornada da Premier League colocou os citizens mais perto da conquista do campeonato inglês, depois de os reds terem empatado no duelo com o Tottenham e os comandados de Guardiola terem goleado o Newcastle.

Após esta pequena (que poderá ser grande) alteração na tabela classificativa, o treinador catalão do Manchester City avançou com uma observação curiosa a respeito do rival. "Todas as pessoas neste país apoiam o Liverpool, os meios de comunicação, todos no geral. É claro que o Liverpool tem uma história incrível nas competições europeias. Mas não na Premier League, porque só ganharam uma em 30 anos. Mas isso não é um problema", começou por dizer o técnico dos citizens, em declarações à BeIN Sports.

"O Liverpool é, a par do [Manchester] United, uma das equipas mais importantes em termos de títulos, legado, história, dramas e por outros variados temas. Mas nos últimos 11/12 anos também estivemos nesse meio. Sei que às vezes estamos inconfortáveis, mas eu não me importo se as pessoas quiserem que o Liverpool ganhe mais do que nós. Para nós, não é um problema", prosseguiu.