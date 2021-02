Guardiola volta a destacar Rúben Dias e revela segredo do sucesso defensivo do Man. City

Estamos habituados a destacar as equipas de Pep Guardiola pela sua capacidade ofensiva e de controlo do jogo, mas a tudo isso o Manchester City desta temporada tem sido tema de conversa especialmente pela sua componente defensiva. Com apenas 13 golos sofridos em 21 jornadas na Premier League, os citizens são (de longe) a defesa menos batida da prova e na hora de se apontar um responsável a imprensa britânica não tem dúvidas em olhar para Rúben Dias. A imprensa e o próprio Pep Guardiola, que nunca escondeu o seu encanto pelo jogador contratado ao Benfica neste defeso. À Sky Sports, numa reportagem na qual é passada em revista a transformação operada no capítulo defensivo, o técnico catalão destaca a solidez do seu sector mais recuado e, claro, o papel do português.





"É a razão pela qual sofremos tão poucos golos. O quarteto defensivo, independentemente de quem jogue, é muito sólido. Não cometem erros. [O Rúben Dias] basicamente fala com eles durante o jogo. Antecipa as coisas. Não joga o jogo só para ele, mas presta sempre atenção ao que sucede tanto à frente como nas suas costas", explica o treinador catalão, que por outro lado atribui também a solidez defensiva à capacidade da equipa em manter a bola."Se tens a bola o máximo de tempo possível não permites ao adversário tê-la. Claro que eles podem marcar de bola parada ou num contra-ataque, mas quanto mais tiveres a bola mais chances terás de marcar. Talvez um dia as regras mudem, mas creio que para marcar um golo tens de ter a bola", explicou."Não podes ganhar títulos, especialmente na Premier League e na Bundesliga, se sofres muitos golos. Na época passada sofremos mais do que o normal e não ajustámos algumas coisas bem. Mas se analisarem os números em todos estes anos, tanto em Manchester como em Munique ou Barcelona, foram sempre muito poucos os golos sofridos. E conseguimso isso jogando sempre uns 50 metros para lá da nossa baliza e sempre mantendo a estabilidade defensiva. Claro que não quero sofrer e quero marcar muito. É isso que estamos a trabalhar com os jogadores que temos, que são jogadores que pretendem ter a bola", finalizou.