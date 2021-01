Gundogan elogia Cancelo: «Tem algo de diferente»

Autor do primeiro golo na goleada do Manchester City diante do WBA, a passe de João Cancelo, o médio Ilkay Gundogan deixou elogios à atuação do defesa português na partida desta noite. Na ótica do alemão, o internacional luso dá algo à equipa diferente do habitual e que isso tem sido decisivo.





"Tem a qualidade para dar algo mais, algo diferente nessa posição. Toca muitas vezes na bola e tem qualidade. Sabia disso, daí ter feito aquele sprint e a bola foi perfeita", começou por dizer em alusão ao lance do golo. "Ele está a fazer as coisas bem, especialmente nas últimas semanas. Precisamos deste ritmo para nos mantermos neste nível e vamos ter ainda mais momentos como este", concluiu, em declarações à BT Sport.