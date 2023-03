Há cantos e cantos: Haaland fez a cabeça em água ao Newcastle e desespero foi... muito

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É o chamado 'sambar na cara do inimigo' ou, neste caso, do adversário. A vencerem por 2-0 , Grealish e Haaland decidiram 'brincar' nos pontapés de canto nos minutos finais do jogo entre Manchester City e Newcastle para desespero dos magpies: o norueguês não evitou umas gargalhadas e Lascelles, furioso, ainda viu um amarelo.