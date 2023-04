Há craques no Man. City que podem embolsar mais de 2 milhões em bónus: o que está em causa

Alguns dos principais craques do Manchester City poderão embolsar mais de 2 milhões de libras, qualquer coisa como 2,7 milhões de euros, se o clube vencer a Premier League, a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões, avança o 'Daily Mail'.A equipa garantiu o apuramento para as meias-finais da Champions pela terceira temporada seguida depois de eliminar o Bayern Munique; amanhã defronta o Sheffield United nas 'meias' da Taça de Inglaterra e, no campeonato, está a quatro pontos do Arsenal, sendo que tem um encontro marcado com os gunners na próxima quarta-feira.Conta o 'Daily Mail' que o sistema de atribuição de prémios no City é individual, ou seja, foi estabelecido aquando da assinatura de cada contrato, mas o jornal avança com alguns números no que toca aos futebolistas de topo.Craques como Kevin De Bruyne terão à sua espera prémios entre 226 mil e 1 milhão de euros pela conquista do campeonato; já a vitória na Taça de Inglaterra pressupõe bónus um pouco menores.Mas um triunfo na Champions pode valer 1,1 milhões de euros a mais na conta bancária. O último triunfo do City na Europa aconteceu em 1970, com a conquista da Taça das Taças.