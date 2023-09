Haaland e o golo polémico de Aké no Man. City-Fulham: «Também senti que estava fora de jogo...»

O Manchester City goleou este sábado o Fulham de Marco Silva por 5-1 , num jogo que ficou marcado por alguns lances que motivaram muitas críticas à equipa de arbitragem. Um desses foi o segundo golo dos citizens, marcado por Nathan Aké em cima do intervalo - o holandês apareceu sozinho dentro da grande área dos cottagers e cabeceou para o fundo da baliza com uma 'ajudinha' de Akanji que, em posição de fora de jogo, acabou por ter interferência na jogada. Ora, o árbitro Michael Oliver considerou o lance limpo, ao contrário de Haaland, estrela... do próprio Manchester City."Bem, eu também senti que estava fora de jogo. Até me sinto mal por eles, também estaria muito irritado por algo do género. Mas é o que é, deve ser uma sensação horrível", referiu o avançado norueguês na zona mista, logo após a partida.Questionado acerca da ausência do treinador Pep Guardiola nos últimos jogos - a recuperar de uma operação às costas -, Haaland reconheceu ser uma experiência "um bocadinho diferente". "Não temos o nosso treinador, mas os princípios são os mesmos e estamos a trabalhar para atingir os mesmos objetivos. Podemos sempre falar com ele por telemóvel, por chamadas de vídeo... Claro que é um bocadinho diferente, mas no final das contas sabemos o que fazer", rematou.Com a vitória diante do Fulham, o Manchester City somou o quarto triunfo em outros tantos jogos na Premier League, ocupando agora a liderança da tabela. Os citizens voltam a entrar em campo no dia 16 deste mês, sábado, na visita ao terreno do West Ham.