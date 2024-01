Haaland e Rodri estão em dúvida no Man. City

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Guardiola ainda não sabe se pode utilizar Haaland e Rodri no jogo de amanhã entre o Man. City e o Huddersfield, clube que milita na 2ª divisão. O norueguês não joga desde 6 de dezembro devido a uma lesão num pé. “O Erling está um pouquinho melhor. Como a lesão afeta o osso é necessário ser mais cuidadoso. Leva dois treinos completos, não tendo apresentado queixas”, diz Pep. O espanhol, esse, pode falhar o jogo por causa do falecimento da avó. “Não estará aqui hoje nem amanhã. Talvez volte a tempo do jogo. Se precisar de ficar mais dias em Madrid, ficará! A família é o mais importante”, frisa Guardiola, informando que Bernardo Silva, Kalvin Phillips, Matheus Nunes e Scott Carson têm estado adoentados. Por outro lado, De Bruyne e Doku já treinam sem limitações. * N.P.