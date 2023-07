Haaland em 85% das equipas da Fantasy

Erling Haaland foi a principal figura do ‘triplete’ do Man. City ao marcar 52 vezes em 53 jogos logo na época de estreia no futebol inglês, quebrando o recorde de golos numa só edição da Premier League (36). Foi, por isso, sem surpresa o jogador mais escolhido nas equipas da Fantasy: de acordo com os dados revelados no portal oficial do jogo, 85,4% dos utilizadores selecionaram o craque norueguês. Mas não foi apenas dentro de campo que arrasou a concorrência. Também o fez no mundo virtual, já que o segundo favorito foi Estupiñán, do Brighton, com ‘apenas’ 51,5%. O pódio é completado por Saka, do Arsenal, com 50,2%.

De resto, e com percentagens sempre abaixo dos 50%, surgem Rashford, Mitoma, Shaw, Trippier, Trent Alexander-Arnold, Gabriel Jesus e Botman a completar o top 10.

Além da popularidade, Haaland igualou ainda um recorde que pertencia a um trio de craques. Isto porque já foram revelados os preços dos jogadores para a próxima época e o número 9 dos citizens está agora avaliado em 14 milhões de libras, um valor que apenas Cristiano Ronaldo, Henry e Van Persie alcançaram!