Haaland esteve irreconhecível em Dortmund e Guardiola explica porquê

O Manchester City empatou na vista ao Borussia Dortmund, garantiu a liderança do grupo e a presença na fase seguinte da Liga dos Campeões, mas o que saltou à vista de todos no encontro - além do penálti falhado pelos citizens... - foi a forma como Erling Haaland se apresentou no jogo.O avançado norueguês, que tem estado em evidência na equipa de Manchester - esta época já marcou 22 golos - esteve irreconhecível neste seu regresso a Dortmund e foi, inclusivamente, substituído ao intervalo.No final do encontro, o treinador Pep Guardiola explicou o que se passou com o norueguês e identificou três problemas no seu jogador. "Vi que ele estava cansado. Depois, tem estado com gripe e febre. Em terceiro lugar, teve um problema no pé. Tudo isto tornou difícil a sua continuação em campo a segunda parte."Sobre a lesão, Guardiola mostrou algumas cautelas. "Neste momento não sei, falei com eles [os médicos] ao intervalo e eles estavam um pouco preocupados. Mas vi-o a caminhar bem no final."