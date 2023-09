Haaland evita comparação com Mbappé e lembra: «Messi e Cristiano Ronaldo fizeram coisas loucas»

Erling Haaland voltou a abordar este sábado a relação com Pep Guardiola no Manchester City, em entrevista ao 'L'Équipe'. O avançado referiu que, apesar de "nem sempre ser agradável", gosta da forma de trabalhar do espanhol e lembrou o 'puxão de orelhas' que levou no intervalo do jogo com o Burnley."Temos uma relação muito boa. Claro que Guardiola é muito exigente no seu trabalho, muito direto e honesto no que diz, mas essa é a sua forma de trabalhar. De qualquer forma, para te desenvolveres e progredires é melhor saber toda a verdade muito diretamente. Na primeira jornada em Burnely foi possível ver, mas gosto porque demonstra que está totalmente comprometido e é apaixonado. Nem sempre é agradável, mas, ao mesmo tempo, confronta-te com a verdade e sei que o objetivo é fazer de ti um melhor jogador. Mas atenção, isso é o que acontece no trabalho. Fora dele há muita diversão. Há muitos sorrisos e a prova está na forma como o grupo está há vários anos", confessou o internacional noruguês, tendo ainda contado que Guardiola não precisou de muito para o convencer a rumar a Manchester no verão passado."Para ser sincero, não teve muito que dizer. O jogo que o Manchester City tem desenvolvido nas últimas épocas fala por si próprio. Eu queria muito fazer parte deste 'tiki-taka' adaptado à Premier League. Fiz a melhor escolha, porque fizemos história", enalteceu.Questionado sobre se acredita que vai ganhar a Bola de Ouro, Haaland disse crer que "tem possibilidades este ano" e preferiu não entrar em comparações com Mbappé, lembrando os feitos de Messi e Cristiano Ronaldo."Era de Haaland contra Mbappé? Isso é o que todos parecem pensar, mas não nos esqueçamos que Leo Messi e Cristiano Ronaldo fizeram algumas coisas loucas. Também é importante recordar que continuam a fazê-las, porque, apesar de estarem a envelhecer, continuam a ser jogadores fantásticos. Sinto-me um privilegiado por poder ver dois campeões tão extraordinários. Mas, voltando à pergunta, nunca falo de mim contra outros jogadores. Não é a minha forma de ser nem de ver as coisas. Concentro-me em mim e a única coisa que quero é ser melhor a cada dia, continuar a desfrutar do que faço e ser a melhor versão de mim mesmo", destacou o avançado, que assumiu ainda ter "chorado pela primeira vez em muito tempo" após ter conquistado a Liga dos Campeões pelo Manchester City por ter "alcançado o seu maior sonho".