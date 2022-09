Haaland sobre Guardiola: «É um maníaco»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Erling Haaland protagonizou uma das transferências mais sonantes deste verão, quando trocou o Borussia Dortmund pelo Manchester City, e a verdade é que o avançado norueguês não tardou a adaptar-se à Premier League. Já marcou 12 golos pelos citizens (10 na liga inglesa e dois na Liga dos Campeões) e promete não ficar por aqui.A adaptação, segundo contou numa entrevista ao 'Telemundo Deportes' correu bem e o jogador não esconde a admiração pelo treinador, Pep Guardiola. "É um maníaco do futebol, como eu. Amamos futebol. Foi jogador, agora é treinador, é louco pelo jogo e isso é algo que gosto porque ele pensa em tudo, em como se pode fazer as coisas melhor. Gosto disso nele", explicou.Haaland não demorou a perceber o sistema de jogo do Manchester City. "Tem sido bom até agora. Tem-se visto pelos golos que marco e pela forma como temos jogado. É um sistema complicado, mas tenho tentado entrar nele o mais rápido possível, não posso perder tempo. Tenho tentado entrar na equipa o mais rápido possível porque não há tempo para adaptações prolongadas. Até agora tem corrido bem. É um sistema complicado, mas bom."