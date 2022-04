Hóspedes de hotel "revoltados" com Kyle Walker: lateral foi apanhado a urinar contra uma parede

Kyle Walker, lateral do Manchester City, foi apanhado, no último domingo, a urinar contra a parede de um hotel onde estava hospedado em Cheshire, Inglaterra, segundo contou uma testemunha ao 'The Sun'."Tinha acabado de chegar para comer com a minha família e de repente estou a olhar para o Kyle Walker a urinar contra uma parede. Foi revoltante", começou por explicar a fonte - que reconheceu o jogador através de uma tatuagem na perna - ao diário britânico.E prosseguiu: "Não foi algo rápido. Ele esteve ali uma eternidade. Ficámos chocados. Antes de começar, olhou à volta para ver se alguém estava por lá, depois meteu o gorro na cabeça... mas ainda deu para o reconhecer pelas tatuagens. Estava um lindo dia e ele estava no jardim".A mesma testemunha contou ainda que o craque dos citizens optou por proceder ao ato numa zona em que outras pessoas o conseguiam ver."Em vez de usar a sanita como todos nós, escolheu ir lá para fora e aliviar-se contra uma parede, no campo de visão de hóspedes que pagaram para ali estarem e de outras pessoas a chegarem e a irem embora de carro. Dava para o ver das janelas. É fácil compreender o porquê dos jogadores milionários fazerem as suas próprias regras", concluiu.