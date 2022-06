Ingleses explicam por que motivo o Manchester City tarda em apresentar Haaland

A contratação de Erling Haaland por parte do Manchester City foi um dos negócios mais sonantes neste mercado de verão até ao momento, mas a verdade é que os citizens ainda não apresentaram o jogador norueguês, que chega do Borussia Dortmund.Segundo o portal 'The Athletic' alguns adeptos começam a ficar apreensivos - afinal o jogador foi oficializado a 10 de maio e até no Twitter já surgiu o movimento #apresentemHalland- mas há várias explicações para a demora.Além de o contrato só se iniciar a 1 de julho - à partida isso não seria um grande impedimento - o City quer fazer uma apresentação especial, que acabe com um grande encontro com os adeptos. Ora, o jogador está ao serviço da seleção norueguesa, o que nesta altura inviabiliza a cerimónia.Além disso há a questão do número na camisola. Até ao momento não se sabe que número terá Haaland no Manchester City, mas pode ser o 9, se se resolver a saída de Gabriel Jesus.Os donos do City consideram que a apresentação terá mais impacto, tanto em termos mediáticos como comerciais, se acontecer com um número na camisola do jogador. Por isso, há que esperar.