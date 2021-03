Ingleses voltam a colocar João Félix na rota do Manchester City

João Félix já esteve na órbita do Manchester City e o internacional português do Atlético Madrid é novamente apontado aos citizens, agora como possível sucessor de Agüero na equipa de Pep Guardiola. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo 'Daily Mail'.





Kun Agüero, de 32 anos, parece estar de saída do Etihad Stadium pois, segundo o jornal, o avançado argentino está convencido que Pep Guardiola já tomou uma decisão sobre o seu futuro e que não passa pela sua continuidade nos citizens.O jogador estará desiludido com a pouca utilização que teve ao longo da temporada, sobretudo nas últimas semanas, depois de recuperar da covid-19 em janeiro. Agüero esperava ser titular quarta-feira, frente ao Southampton, mas esteve no banco até aos 72 minutos.O treinador pede calma e respeito pelo argentino, mas o 'Daily Mail' fala na saída de Agüero e na possível chegada de João Félix, jogador que há muito é apreciado no Manchester City.