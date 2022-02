Italianos dizem que Bernardo Silva sonha com o Real Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O site italiano 'Calciomercato' avança esta segunda-feira que Bernardo Silva sonha jogar no Real Madrid e a notícia já teve eco em Espanha e Inglaterra.O médio português, de 27 anos, tem contrato com o Manchester City até 2025 e está a fazer uma grande época pelos citizens. Pep Guardiola já revelou que há a intenção por parte do clube em prolongar o vínculo.Bernardo Silva fez 33 jogos esta época pelo City, tendo marcado 10 golos e distribuído três assistências.