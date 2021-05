João Cancelo: «Ainda nem acredito que vou estar na final de uma Champions»

João Cancelo confessou numa entrevista à Eleven que a presença na final da Liga dos Campeões é a concretização de um sonho. O jogador do Manchester City, que sábado discute o título europeu, juntamente com Bernardo Silva e Rúben Dias, diante do Chelsea, contou que o facto de a final ser em Portugal torna o jogo ainda mais especial.





"Ainda nem acredito que vou estar na final de uma Champions. É um sonho de criança. Eu agora lembro-me de todos os momentos que passei com o meu pai, com a minha mãe e os momentos que comecei no Barreirense. Tive momentos muito difíceis e é um concretizar de um sonho", admitiu o jogador.O jogo vai realizar-se no Estádio do Dragão. "Nem sei o que dizer. A minha família vai quase toda ver o jogo, só não pode ir a minha filha porque ainda não tem idade para isso. Mas espero que, se conseguir ganhar esta final da Champions, ela um dia saiba que o pai vai estar na história de um clube. E é para isso que eu e os meus colegas lutamos todos os dias. Está a chegar o grande momento e esperemos que corra bem para o nosso lado".