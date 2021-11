João Cancelo assiste Phil Foden e Manchester City já vence o Club Brugge: veja o momento

O Manchester City adianta-se no marcador (1-0) frente ao Club Brugge. O golo que dá a vantagem à turma de Pep Guardiola é da autoria de Phil Foden, que contou com uma assistência de João Cancelo. O lateral português cruzou tenso desde a ala esquerda e o internacional inglês apareceu no centro da grande área da equipa belga a encostar para o fundo das redes.





.@ChampionsLeague | Man City 1 x 0 Brugge



A forma como o City joga na área adversária Golo de Foden com assistência de Cancelo #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/UbJNFBTrFU — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 3, 2021