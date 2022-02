João Cancelo renova pelo Manchester City até 2027: «Não há lugar melhor para jogar»

He's staying!



We are delighted to confirm Joao Cancelo has signed a two-year contract extension! ??#ManCity — Manchester City (@ManCity) February 1, 2022

O Manchester City anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato de João Cancelo por mais duas temporadas, até 2027. O lateral português mostrou-se "muito feliz" com o novo vínculo, e garantiu que não há "lugar melhor para se jogar futebol"."O Manchester City é um clube fantástico, estou incrivelmente feliz por ter assinado o acordo", começou por dizer. E prosseguiu: "os jogadores aqui têm tudo o que precisam para atingir o seu potencial, com instalações incríveis, colegas de equipa de classe mundial e um treinador que puxa por nós todos os dias. Não há lugar melhor para jogar futebol, é um prazer trabalhar aqui. Tenho tanta coisa para alcançar até ao final da minha carreira, e o Manchester City oferece-me as melhores oportunidades para cumprir tudo isso. Este novo contrato significa que agora vou focar tudo em melhorar e vencer mais troféus com a equipa".Já Txiki Begiristain, diretor de futebol dos citizens, mostrou-se agradado por continuar ao lado de um "profissional absoluto". "Ama completamente o futebol e dá o melhor de si para ser melhor todos os dias. Todos os jogadores jovens deviam observar a maneira como ele se dedica se quiserem seguir alguém até ao sucesso. Não só tem um talento incrível, como também mostra uma dedicação perfeita ao desporto. Estou muito feliz que tenha assinado, mal posso esperar para o ver nos próximos anos".João Cancelo, recorde-se, chegou ao Manchester City no verão de 2019 proveniente da Juventus. Já disputou 106 jogos ao serviço da formação inglesa.