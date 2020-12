Surto de Covid-19 adia jogo e dita encerramento do centro de treinos do Man. City

O jogo desta noite entre Everton e Manchester City, marcado para as 20 horas, foi adiado devido aos vários casos de Covid-19 registados no seio do plantel citizen. De acordo com o comunicado da equipa de Manchester, foram registados mais casos positivos (o número não foi divulgado) que se juntam aos quatro previamente detetados nos testes feitos antes do Natal.





"Com a segurança da bolha comprometida, há um risco de que o vírus se pudesse espalhar pelo plantel, equipa técnica e todos os demais. Baseados na recomendação médica da Premier League, e em acordo com ambos os clubes, decidimos adiar o encontro", pode ler-se na nota emitida pelos citizens.O comunicado não revela o número de novos infetados nem as suas identidades, mas todos os casos positivos irão ter de efetuar um período de isolamento de acordo com as regras da Premier League e do governo, sendo que o centro de treinos do Manchester City irá ser encerrado por um período indeterminado de tempo.