«John Stones e Rúben Dias parecem gémeos. É difícil dizer qual deles é o melhor»

Martin Keown, antigo defesa inglês que se destacou ao serviço do Arsenal nos anos 90, só tem elogios para a dupla formada por Rúben Dias e John Stones na defesa do Manchester City.





Para o antigo internacional, de 54 anos, o Stones melhorou muito desde que começou a atuar em conjunto com o ex-jogador do Benfica."Sem dúvidas de que o Stones está de volta ao seu melhor nos últimos tempos. Ele esteve lesionado, e provavelmente com covid-19 também, mas tenho vistos os jogos e ele raramente comete erros. Para manter o lugar no onze tem feito sempre exibições exemplares", salientou Keown, em declarações à ‘talkSPORT’."Ele e o Rúben Dias parecem gémeos. Neste momento é difícil dizer qual dos dois é o melhor, e parece cada vez mais difícil para [Aymeric] Laporte voltar à equipa", concluiu.