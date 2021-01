John Stones rendido a Rúben Dias: «Tem sido fantástico jogar ao lado dele. É tão fácil»

A imprensa inglesa tem destacado as melhorias de John Stones nos últimos meses desde que forma dupla com Rúben Dias na defesa do Manchester City. Há até quem diga que o inglês parece outro desde a chegada do português e Stones admite isso. O ex-Benfica está a ajudá-lo muito.





"Não é fácil chegar a um clube grande, como o Manchester City, e conseguir a marca que ele conseguiu. O nível que ele demonstra em todos os jogos. É preciso dar-lhe muito crédito. Tem sido fantástico para mim jogar ao lado dele. É tão fácil conviver com ele, dentro e fora do campo", explicou o central, citado pelo ‘Manchester Evening News’.Stones espera que a parceria com Rúben Dias dure muito tempo."Temos conseguido manter a baliza a zeros em muitos jogos e demos o clique. Quando as coisas acontecem assim, é só aproveitar o futebol. Estou a gostar muito de jogar com ele e espero que possamos continuar juntos por muito tempo".