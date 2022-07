Julián Álvarez esperado hoje no Man. City

Julián Álvarez é esperado hoje em Inglaterra para ser apresentado no Man. City. O avançado argentino foi oficializado no campeão inglês em fevereiro, mas continuou no River Plate por empréstimo. Depois da eliminação na Libertadores frente ao Velez, o jovem de 22 anos deixou ontem Buenos Aires e vai prosseguir a carreira nos citizens, pelos quais assinou em fevereiro por cinco temporadas e meia. Custou 18M€ ao Man. City. "É um dos melhores clubes a jogar futebol, a maneira de jogar é muito bonita, gosto e identifico-me com ela. Falei com Guardiola em fevereiro, quando assinei, mostrou-se muito contente por contar comigo", disse o jogador ao canal do clube. "Sou muito grato por tudo o que River Plate fez por mim, mas agora estou cem por cento focado no Manchester City."