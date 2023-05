Kevin De Bruyne recuperado poderá regressar para as meias-finais da Liga dos Campeões

Após ser afastado por lesão dos últimos dois jogos do Manchester City, Kevin de Bruyne regressou aos treinos na sexta-feira, sinal de um possível regresso para o embate com o Real Madrid na terça-feira para a Liga dos Campeões, jogo da 1.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões.O médio participou na sessão de treinos da equipa desta manhã e, segundo o ‘The Times’ existem indicadores que o mesmo pode estar disponível para viajar com o conjunto de Manchester para a capital espanhola. Ainda assim, e apesar dos prognósticos positivos, o treinador espanhol tenciona poupar o internacional belga na partida contra o Leeds (sábado, às 15 horas) para que esteja totalmente apto para terça-feira.Esta época, De Bruyne soma 9 golos, 27 assistências e é um dos jogadores mais utilizados pelo treinador espanhol, com 3.241 minutos de jogo.