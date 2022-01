Kyle Walker falha oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Sporting

Kyle Walker, lateral direito do Manchester City, foi castigado com três jogos de suspensão pela UEFA devido à expulsão frente ao RB Leipzig, em jogo da última jornada da fase de grupos do grupo A, que os alemães venceram por 2-1.O inglês, de 31 anos, expulso com um vermelho direto aos 83' na referida partida, falhará assim os dois encontros dos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do Sporting e uma eventual primeira mão dos 'quartos' caso o campeão e atual líder da Premier League elimine os leões.