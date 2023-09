Kyle Walker renova com o Manchester City até 2026

Kyle Walker renovou contrato esta quinta-feira com o Manchester City até 2026, prolongando o anterior vínculo por mais dois anos.O lateral-direito, de 33 anos, soma 260 jogos pelo campeão inglês, ao qual chegou no verão de 2017, tendo já conquistado cinco campeonatos ingleses, duas Taças, quatro Taças da Liga, duas Supertaças, uma Liga dos Campeões e ainda uma Supertaça Europeia."Estou emocionado por assinar um novo contrato. O meu futuro é no Manchester City e isso é o melhor para mim. Desfrutei de todos os momentos dos últimos seis anos neste clube fantástico. Tenho um treinador fantástico, grandes companheiros de equipa e equipa técnica e os nossos adeptos são os melhores. Sinto-me apoiado a todos os níveis", referiu Walker aos meios do clube inglês."A época em que ganhámos o triplete é algo que nunca esquecerei e estamos prontos para voltar a tentar ganhar mais troféus. Estou encantado por continuar num clube que compete por troféus todos os anos e mal posso esperar pra ver o que os próximos anos nos trazem", acrescentou.