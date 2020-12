Lamborghini de 500 mil euros de Benjamin Mendy prestes a ser... destruído

Ter um Lamborghini será o sonho de muitos e muitos automobilistas, mas há quem consiga ter um (ou mais!) e esteja à beira de ficar sem ele. Falamos de Benjamin Mendy, jogador do Manchester City, que pode ver a sua 'máquina' ser destruída ou ser vendido em hasta pública.





A história é contada pelo 'The Sun' que revela que o internacional francês foi apanhado a 15 de novembro pela polícia em Prestbury, Chesire, ao volante do seu Lamborghini Aventador SVJ, avaliado em mais de 500 mil euros, sem seguro e teria de apresentar assim o documento em falta. Facto é que, 20 dias passados, Mendy ainda não regularizou a situação e o veículo pode assim ser... destruído!"O Ben é um grande jogador, mas não é bom com temas burocráticos. Não se deu conta que não tinha seguro e está desesperadamente a tentar arranjá-lo", disse uma fonte citado pelo 'The Sun'.