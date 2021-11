Lance do golo de Bernardo Silva ao Man. United teve contributo de todos os jogadores do City

Every single player touched the ball in a 2??6?? pass move for our second goal! #ManCity pic.twitter.com/o5bRVsSSb3 — Manchester City (@ManCity) November 8, 2021

O Manchester City disponibilizou esta segunda-feira imagens do lance do segundo golo da equipa, da autoria de Bernardo Silva, na vitória no último sábado, por 2-0, na receção ao rival Manchester United de Bruno Fernandes, Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo.No vídeo partilhado nas redes sociais do clube inglês, é possível observar que o lance que fixa o resultado final do encontro tem o contributo de todos os jogadores de campo do Manchester City, um total de 26 passes completados sem qualquer tipo de interceção adversária.