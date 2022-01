Laporte mostra 'marca de guerra' após jogo com o Southampton: «Obrigado pela lembrança!»

Well thanks for the souvenir lol pic.twitter.com/okzDpDytXt — Aymeric Laporte (@Laporte) January 22, 2022

O jogo entre Southampton e Manchester City (1-1) , do passado sábado, ficará certamente na memória de Laporte pelas melhores e piores razões. Apesar de ter marcado o único golo dos citizens, o defesa terminou a partida com visíveis 'marcas de guerra' na perna direita, após uma dura entrada de Stuart Armstrong, que viu o cartão amarelo."Bem, obrigado pela lembrança!", brincou o central espanhol, numa publicação onde se pode ver a ferida causada pelo choque entre os dois jogadores.Apesar do empate da equipa comandada por Pep Guardiola, o Manchester City segue líder isolado da Premier League, com 57 pontos, mais nove do que o segundo colocado, o Liverpool.