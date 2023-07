Leipzig negoceia Gvardiol com Man. City

Max Eberl, diretor desportivo do RB Leipzig, confirmou que o clube alemão se encontra em conversações para vender o passe de Josko Gvardiol, central croata de 21 anos, ao Manchester City. “Ele quer ir jogar para o Manchester City, tem esse desejo há algum tempo. A negociação está a decorrer e quando o valor da proposta atingir pelo menos os 100 milhões de euros ele irá direitinho para as ‘mãos de ouro’ de Pep Guardiola”, adiantou o dirigente em declarações ao ‘Leipziger Volkszeitung’. O RB Leipzig já encaixou 130 milhões de euros neste defeso com as transferências de Szoboszlai (70M€/Liverpool) e Nkunku (60M€/Chelsea).